Il prossimo ostacolo che la Cremonese è chiamato a saltare per avvicinarsi all'obiettivo salvezza si chiama Cagliari, avversario domani all'Unipol Domus. Il pericolo numero uno da fronteggiare sarà Marco Palestra, obiettivo di mercato dell'Inter che il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo incensa in conferenza stampa: "Palestra è un giocatore forte, esuberante e leggero. Se riuscirà a mantenere questo livello potrà essere un pilastro futuro della Nazionale, dato che ne fa già parte".

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 18:37
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.