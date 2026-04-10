Il prossimo ostacolo che la Cremonese è chiamato a saltare per avvicinarsi all'obiettivo salvezza si chiama Cagliari, avversario domani all'Unipol Domus. Il pericolo numero uno da fronteggiare sarà Marco Palestra, obiettivo di mercato dell'Inter che il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo incensa in conferenza stampa: "Palestra è un giocatore forte, esuberante e leggero. Se riuscirà a mantenere questo livello potrà essere un pilastro futuro della Nazionale, dato che ne fa già parte".