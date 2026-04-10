Nico Paz è uno dei due giocatori della Serie A ad essere tra i primi dieci per gol, assist e dribbling riusciti. Nei primi cinque campionati top d'Europa sono riusciti per ora a fare lo stesso solo Lamine Yamal, Olise, Luis Diaz, Diomande, Thauvin e appunto Paz. In compenso Paz è l'unico tra questi, come si legge su Tuttosport, ad essere in top ten anche nella classifica dei contrasti, avendo davanti soltanto Frendrup, Locatelli e Danilo Veiga.

L'Inter ha accarezzato a lungo l'idea di portarlo in nerazzurro, ma il Real Madrid ha dalla sua la clausola di riacquisto che probabilmente renderà vane le speranze delle altre pretendenti.