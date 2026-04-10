Tutto l'entusiasmo e la convinzione degli scorsi giorni hanno perso forza. In Spagna la certezza che Alessandro Bastoni si trasferirà in estate al Barcellona sta venendo meno un po' alla volta e lo si capisce dagli ultimi aggiornamenti di Sport, testata vicina ad ambienti catalani, che prende atto di quanto filtra dall'Italia. Di base c'è sempre il forte pressing del Barça nei confronti del difensore, che rispetto ad altre situazioni analoghe non si è esposto stavolta contro un possibile cambio di squadra.

Come riportato nelle scorse ore dal Corriere dello Sport, però, in virtù delle numerose manifestazioni d'affetto ricevute prima, durante e dopo la partita contro la Roma, la sua priorità non sarebbe più lasciare Milano, dove sta bene ed è vicino a casa, quanto piuttosto rimanere e rinnovare con l'Inter pur essendo attratto dall'ipotesi blaugrana dove guadagnerebbe di più e sarebbe al centro di un progetto ambizioso. Con la consapevolezza che questa potrebbe essere l'ultima occasione per salire sul treno.

Ad oggi dunque è meno forte il desiderio del difensore classe '99 di cambiare squadra, ma non per questo esclude che possa accadere. Secondo Sport, la sua richiesta, arrivata tramite l'entourage, è che i due club trovino un accordo amichevole per salutare nel modo migliore la società in cui è diventato il giocatore che è oggi. Non vorrebbe, in altre parole, un addio traumatico. Resta il fatto che il Barcellona non aspetterà ancora a lungo e, vista la situazione, prima dell'assalto finale attenderà che l'Inter vinca lo Scudetto.