A Londra e Milano sono apparsi a partire da ieri, mercoledì 8 aprile, dei poster in tutta la città. In cima compare il logo dell’Inter, sotto la scritta “PFFC: Ready to play” con un rimando ad aprile 2026, al centro due mani che tengono un vinile. Che legame c’è tra l’Inter e la musica? E perché proprio Milano e Londra?

A un conoscitore attento del mondo musicale londinese, non sfuggirà che c’è un gruppo che negli anni ‘70 amava il calcio tanto da fondare una squadra… e che gruppo! Vi diamo un indizio… PFFC è l’acronimo di una band storica, celebre per brani come “Wish You Were Here” e “Time”. Basta unire le iniziali del gruppo alle parole “Football Club” e quel PFFC mostra il suo significato nascosto!

All’inizio degli anni ’70, mentre ridefinivano la scena musicale contemporanea, i Pink Floyd hanno fondato il Pink Floyd Football Club (PFFC), squadra di calcio che giocava durante le pause dai tour e composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della crew. La scritta “Milano” è invece presto spiegata, è la città natale dell’Inter. Ma cosa c’entra quindi l’Inter? E perché aprile 2026? Stay tuned.