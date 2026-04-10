Il mondo del calcio polacco piange Jacek Magiera, vice ct della Nazionale di Jan Urban, scomparso prematuramente all'età di 49 anni. Una notizia triste che ha addolorato profondamente anche Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, che lo ha voluto ricordare con queste parole su Instagram: " Un'anima bellissima e un cuore puro. Hai lasciato dietro di te più bontà di quanto le parole possano descrivere. Riposa in pace". 

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 16:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.