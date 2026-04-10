Il mondo del calcio polacco piange Jacek Magiera, vice ct della Nazionale di Jan Urban, scomparso prematuramente all'età di 49 anni. Una notizia triste che ha addolorato profondamente anche Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, che lo ha voluto ricordare con queste parole su Instagram: " Un'anima bellissima e un cuore puro. Hai lasciato dietro di te più bontà di quanto le parole possano descrivere. Riposa in pace".