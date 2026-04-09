Quando Hakan Calhanoglu scocca un tiro dalla distanza, spesso e volentieri riesce a fare male agli avversari. E bene all'Inter. Dal suo arrivo in nerazzurro nel 2021/22 nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area del turco, arrivato a quota 13 con la sassata alla Roma (gli stessi segnati da Kevin De Bruyne, ricorda Opta).

A partire dalla stagione 2017/18, la prima del turco in Serie A, nessun centrocampista ha segnato più reti e servito più assist di Calha, che conta 59 gol e 61 passaggi vincenti. Numeri importanti anche in questa stagione: nel corso di questa Serie A, infatti, il 20 interista ha realizzato ben 9 gol con una media di una rete ogni 164': mai aveva fatto meglio nella sua carriera nei top 5 campionati europei.