Su Tuttosport arrivano conferme riguardo al gradimento dell'Inter per il mancino Moncef Zekri, nazionalità marocchina, di proprietà del Mechelen. Ha soltanto 17 anni, è un classe 2008 nato a Bruxelles e crescito nei vivai del Belgio. Da quest'anno fa parte stabilmente della prima squadra dopo aver esordito nel maggio scorso.

Possibile un'operazione da 4,2 milioni di euro per anticipare la concorrenza del Brentford, ma anche di altre che hanno sondato il terreno come Lille, Ajax, Psv e Bayer Levarkusen. Nell'offerta ci sarebbe anceh una percentuale del 10% sulla rivendita e la possibilità di restare un altro anno in Belgio.