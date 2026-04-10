La prestazione di Marcus Thuram contro la Roma ha rimesso l'attaccante francese al centro del progetto Inter. Proprio nel momento in cui si cominciava a parlare di possibile nuova destinazione in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, già prima di partire per le nazionali il giocatore aveva aumentato i giri in allenamento mostrando una diversa attitudine, grazie anche all'intervento di Chivu.

Thuram, si legge, ha sofferto molto l'assenza di Lautaro Martinez. I due non giocavano titolari dal 14 febbraio, giorno di Inter-Juventus. Si sono ritrovati con la Roma ed è stata tutta un'altra Inter. Si ripresenteranno da titolari anche a Como, desiderosi entrambi di conquistare uno Scudetto che farebbe anche da slancio per il Mondiale. Fermo a otto gol in campionato, ha promesso di arrivare in doppia cifra per il terzo anno consecutivo. Il tempo di Esposito arriverà, ma non ancora adesso.