Lautaro Martinez si porterà per sempre dentro il gol contro la Roma: si tratta del più rapido della sua carriera messo a segno in Serie A. Il Toro ha impiegato un minuto esatto per sbloccare il risultato contro i giallorossi. Un dato che racconta un'importante caratteristica del capitano interista: finora l'argentino ha segnato 7 gol nei primi 5' di gioco in Serie A e dal suo esordio nel 2018/19 nessun giocatore ha fatto meglio del capitano nerazzurro (Lukaku e Dybala sono a quota 6).

Nella storia dell'Inter solo Meazza (12) e Lorenzi (8) hanno segnato di più nei primi 5' rispetto a Lautaro, a quota 7 così come Nyers e Corso. In generale, nella storia del campionato italiano, comandano Crespo (13 gol), Meazza (12) e Piola (11). Se si considerano solo i giocatori stranieri, invece, Lauti è entrato nella top ten per questa speciale statistica.