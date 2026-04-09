A due mesi inoltrati dall'inizio della sessione di calciomercato estiva, i nomi in orbita mercato che riguardano l'Inter iniziano ad essere tanti sia in entrata che in uscita. Come ben noto dalle parti di Viale della Liberazione c'è la necessità di pensare anche al vivaio e per la prossima stagione i dirigenti nerazzurri stanno sondando il mercato dei giovani da svezzare ed eventualmente crescere con l'obiettivo di portarli in prima squadra. Tra i vari nomi vagliati, dalla Francia, spunta quello di Yanis Benchaouch.

Si tratta di un estremo difensore di 19 anni in forza al Monaco che ha sollevato la Coppa del Mondo U20 con il suo Marocco che secondo Footmercato.net sarebbe entrato nel mirino di vari club europei tra i quali l'Inter. Dall'Italia non ci sarebbero sono i nerazzurri su di lui e al contrario, il classe 2006 avrebbe attirato l'attenzione di Monza e Modena, ma anche di club della Ligue 2 francese e del campionato olandese, belga e spagnolo oltre che dei qatarioti dell'Al-Gharafa. Per il momento però si tratta solo di apprezzamenti, secondo quanto risulta al sito francese, non c'è ancora stata alcuna proposta concreta.