Nell'ultima puntata del salotto di FcInterNews, abbiamo dedicato spazio alla scomparsa di Mircea Lucescu tra aneddoti, ricordi e pensieri personali.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 15:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.