Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è favorevole alla candidatura di Giovanni Malagò come presidente della Federcalcio e secondo Il Giornale la presenza del dirigente nerazzurro a Roma al Quirinale, mercoledì in occasione della visita della squadra olimpica al presidente Mattarella, va anche in questo senso.

Marotta, si legge, è un vecchio amico di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, varesino come lui. In realtà Giorgetti e il governo sarebbero dell'idea di mettere un commissario e il colloquio tra i due non avrebbe smosso le rispettive posizioni. L'idea del commissario è la preferita anche del ministro dello sport, Andrea Abodi, ma è praticabile solo nel caso in cui alle elezioni del 22 giugno nessun candidato dovesse avere il 50% più uno.