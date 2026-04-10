Durante una diretta a Sportium.Fun, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato alcuni retroscena riguardanti Pio Esposito che in questa stagione sta andando ben oltre le più rosee aspettative: "Dino Zoff in un'intervista mi ha detto che Esposito ha la testa giusta, non ha atteggiamenti sopra le righe, che ha tanta qualità, sa fare reparto e giocando con i compagni e secondo lui è il nostro talento migliore a cui dobbiamo aggrapparci. Ma il merito va anche a Cristian Chivu, che gli aveva dato la fascia di capitano della Primavera quando, da 2005, giocava con compagni del 2003 e del 2004 e contro avversari più grandi di 2 anni. Era sotto età e dargli la fascia significava riconoscere in lui una leadership oltre che tecnica e comportamentale. Chivu la scorsa estate ha detto a Esposito di restare, perché avrebbe avuto le sue occasioni. Da quarta punta ora è potenzialmente titolare con Lautaro. Se l'Inter non avesse cambiato allenatore forse oggi Pio sarebbe in prestito, facendo un percorso diverso".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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