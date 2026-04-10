Il Napoli crede davvero allo Scudetto, pur senza proclami. Lo testimonia un video diventato rapidamente virale che vede protagonista Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, Durante una visita informale in una paninoteca del casertano, la 'Zio Tom', sulla Nazionale a Curti, Stellini si è lasciato andare a una battuta che ha immediatamente conquistato i presenti: “Ragazzi, state tranquilli e continuate a fare i panini. Al Napoli e alle tabelle ci pensiamo noi, la matematica ancora non ci condanna".



