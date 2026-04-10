Intervistato da DAZN, Sergi Roberto, jolly del Como, domenica sera avversario dell'Inter, non ha nascosto le ambizioni della squadra di Cesc Fabregas arrivati a questo punto della stagione: "Siamo in una buona posizione, abbiamo alzato le aspettative in questa stagione dopo essere arrivati a metà classifica nella scorsa - le parole dello spagnolo -. Credo che nessuno si sarebbe immaginato di trovarsi in zona Champions, ma ora l'obiettivo è mantenere il posto. Sappiamo che è difficile, dovremo lottare fino all'ultima giornata. Anche la Coppa Italia è super importante, c'è entusiasmo perché ce la stiamo giocando su tutti i fronti".