Intervistato da DAZN, Sergi Roberto, jolly del Como, domenica sera avversario dell'Inter, non ha nascosto le ambizioni della squadra di Cesc Fabregas arrivati a questo punto della stagione: "Siamo in una buona posizione, abbiamo alzato le aspettative in questa stagione dopo essere arrivati a metà classifica nella scorsa - le parole dello spagnolo -. Credo che nessuno si sarebbe immaginato di trovarsi in zona Champions, ma ora l'obiettivo è mantenere il posto. Sappiamo che è difficile, dovremo lottare fino all'ultima giornata. Anche la Coppa Italia è super importante, c'è entusiasmo perché ce la stiamo giocando su tutti i fronti".
Sezione: L'avversario / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 12:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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