Simpatico siparietto fuori dai cancelli di Castelvolturno per il tecnico del Napoli Antonio Conte. Come testimoniato da Sportitalia, il mister dei partenopei si è concesso quest'oggi ai sostenitori presenti per foto, autografi e qualche battuta. Durante questa sessione, un giovane tifoso ha provato a suonare la carica per tutto l'ambiente: “Mister, se vogliono lo scudetto devono strapparcelo dal petto”, pronuncia il ragazzino con chiaro riferimento all'Inter capolista. Una frase che ha strappato a Conte un immediato “bravo”