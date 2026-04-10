Simpatico siparietto fuori dai cancelli di Castelvolturno per il tecnico del Napoli Antonio Conte. Come testimoniato da Sportitalia, il mister dei partenopei si è concesso quest'oggi ai sostenitori presenti per foto, autografi e qualche battuta. Durante questa sessione, un giovane tifoso ha provato a suonare la carica per tutto l'ambiente: “Mister, se vogliono lo scudetto devono strapparcelo dal petto”, pronuncia il ragazzino con chiaro riferimento all'Inter capolista. Una frase che ha strappato a Conte un immediato “bravo”

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 19:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.