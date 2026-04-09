"FC Barcelona comunica che l'ufficio legale del Club ha presentato oggi un reclamo alla UEFA in merito agli eventi verificatisi durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid". È quanto si legge in una nota ufficiale diramata dal club catalano pochi minuti fa, dopo le indiscrezioni circolate in giornata su possibili riferimenti anche alle recenti sfide contro l'Inter (RILEGGI QUI).

"Il Club - prosegue il comunicato - ritiene che l'arbitraggio non abbia rispettato il regolamento vigente, influenzando direttamente lo svolgimento della partita e il risultato finale. La denuncia verte su un'azione specifica. Al 54° minuto della partita, dopo la ripresa del gioco avvenuta regolarmente, un giocatore avversario ha raccolto il pallone nella propria area senza che gli venisse mostrato il rigore corrispondente. L'FC Barcelona ritiene che questa decisione, unitamente alla grave mancanza di intervento del VAR, rappresenti un errore madornale. Pertanto, il Club ha richiesto l'apertura di un'inchiesta, l'accesso alle comunicazioni arbitrali e, ove applicabile, il riconoscimento ufficiale degli errori e l'adozione dei relativi provvedimenti. Sempre in quest'ottica, l'FC Barcelona ritiene che non sia la prima volta, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, che decisioni arbitrali incomprensibili abbiano avuto un effetto negativo sulla squadra, creando un evidente doppio standard e impedendo una competizione ad armi pari con gli altri club".