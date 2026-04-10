Inter e Napoli si ritrovano asserragliate nei propri pensieri in vista di queste ultime sette giornate di campionato che definiranno senza alcun dubbio i contorni dello Scudetto. L'anno scorso i nerazzurri persero il tricolore proprio nel corso dell'ultima giornata, quando la squadra di Conte festeggiò proprio a fine maggio la vittoria del campionato. Quest'anno l'Inter si ritrova a sette giornate dalla fine a gestire sette punti sui partenopei. Diamo uno sguardo dei due calendari a confronto.

IL CALENDARIO DELL'INTER

vs Como (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
vs Torino (in trasferta)
vs Parma (in casa)
vs Lazio (in trasferta)
vs Verona (in casa)
vs Bologna (in trasferta)

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

vs Parma (in trasferta)
vs Lazio (in casa)
vs Cremonese (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Bologna (in casa)
vs Pisa (in trasferta)
vs Udinese (in casa)

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 21:24
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione