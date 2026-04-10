Le parole di Chivu sono una sentenza meravigliosa per la fine del circo mediatico sul caso Bastoni, portato ancora miserabilmente avanti da qualcuno alla ricerca disperata di like e interazioni.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 14:50
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.