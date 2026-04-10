Il Milan ha subito il contraccolpo dopo il ko di Napoli, un risultato negativo che ha fatto scivolare i rossoneri a -9 dall'Inter capolista e ha ridotto il gap di vantaggio sulla quinta. Lo ha ammesso Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa prima della sfida contro l'Udinese: "Psicologicamente i primi due giorni dopo la partita sono stati i più difficili, ed è normale perché abbiamo perso il secondo posto e siamo andati a -9 dall'Inter - le parole del tecnico livornese -. Poi la squadra ha lavorato perché bisogna virare sull'obiettivo finale. Prima il discorso era: raggiungere l'obiettivo Champions il prima possibile per restare in alto in classifica. Non è andata così, bisogna prenderne atto. Forse non siamo stati bravi abbastanza per essere più vicini all'Inter. Questo ci impone di migliorare giorno per giorno, senza perdere di vista l'obiettivo della qualificazione in Champions. Con equilibrio e lucidità bisogna arrivarci".