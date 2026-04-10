Eder poteva lasciare la Sampdoria per sbarcare in Premier League, ma alla fine ha scelto l'Inter. Ospite negli studi di Sky Calcio Unplugged, l'ex attaccante nerazzurro si sofferma sul retroscena di mercato che riguarda il suo approdo a Milano: "È venuta la situazione di andare al Leicester con mister Ranieri, era quasi tutto fatto... sono uscito da Genova per andare a Milano per firmare col Leicester".
Poi il colpo di scena: "Poi ho ricevuto la chiamata di mister Mancini e anche di Ausilio per rimanere lì all'Inter. È stata una scelta anche per il discorso di andare all'Europeo con la Nazionale... avevo un po' di paura di andare in Inghilterra e non giocare. Napoli? Mi sarebbe piaciuto sì, perché ovviamente per tutti i napoletani giocare a Napoli è un sogno".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:56 Intership a Milano per Inter Academy Toronto: da Inter-Roma alla visita alla sala trofei, full immersion nerazzurra per 17 ragazze
- 16:42 Il retroscena di Eder: "Era quasi tutto fatto con il Leicester, poi ho ricevuto la chiamata di Mancini e Ausilio"
- 16:28 Il calcio polacco piange il vice ct della Nazionale Magiera, Zielinski: "Cuore puro, riposa in pace"
- 16:14 Atletico, Simeone: "Il reclamo alla UEFA del Barcellona? Viviamo a Madrid, siamo abituati a queste cose"
- 16:00 Napoli, Conte ci crede e carica i suoi: "Questo scudetto devono strapparcelo"
- 15:47 Sky - Lautaro si ferma ancora: almeno 15 giorni ai box. Possibile rientro per Torino-Inter
- 15:34 Brutta notizia per l'Inter: altro stop per Lautaro Martinez, salterà il match di Como. Il comunicato del club
- 15:20 La Nazionale riparte dal blocco U21: l'idea di Baldini per le ultime amichevoli
- 15:05 UFFICIALE - Juve, Spalletti annuncia il rinnovo fino al 2028 alla squadra: "Oltre la fine"
- 14:50 CHIVU manda TUTTI dallo PSICOLOGO. Game, set and match sul CASO BASTONI
- 14:42 Qui Como - Fabregas recupera due pedine in vista della gara di domenica con l'Inter
- 14:35 UFFICIALE - Silvio Baldini guiderà la Nazionale per le prossime due partite
- 14:21 L'Inter firma il manifesto di @paroleostili. Perché "la critica fa parte del tifo, l'umiliazione no"
- 14:07 TS - Roma, due obiettivi all'orizzonte: trattenere Koné e provarci per Frattesi
- 13:52 Sala: "La mozione di FdI per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto"
- 13:38 Chivu: "All'Inter la competitività è la prima cosa che conta. Non ho bisogno di fare proclami". Sulla difesa a 4...
- 13:24 Il Napoli crede nello scudetto, Stellini: "Alle tabelle pensiamo noi"
- 13:10 Milito: "Per Lautaro le porte del Racing sono aperte. Icardi poteva fare di più. Sapevamo dell'addio di Mou"
- 12:55 Como, Sergi Roberto non si nasconde: "Coppa Italia obiettivo super importante. E per la Champions..."
- 12:50 Dumfries: "Scudetto e Coppa Italia, vogliamo il double. L'Inter è come una famiglia, sono molto contento qui"
- 12:41 Il Giornale - Marotta-Giorgetti, incontro in chiave Figc: Inter pro Malagò, ma il governo...
- 12:28 Milan, Allegri: "A -9 dall'Inter dopo il ko di Napoli, i primi due giorni difficili psicologicamente"
- 12:14 SI - Difesa, l'Inter lavora su due profili per portarsi avanti. Bastoni-Barça, nessun passo avanti
- 12:00 DI CANIO, ma cosa dici? Da LAUTARO al FLOP INTER: la STORIA va raccontata tutta
- 11:45 TS - Pea all'Inter? Non da allenatore, c'è un altro ruolo possibile. E attenzione alla Federcalcio
- 11:30 PODCAST - Di Marzio: "Inter, sarà un'estate di rivoluzione: almeno cinque operazioni per la squadra titolare. Ederson..."
- 11:16 Dell'Orco: "Oaktree in Olimpia? Ad oggi niente di concreto. Noi impegnati in Eurolega"
- 11:02 Sport - Il Barcellona non è più la priorità di Bastoni. Il difensore ha fatto una richiesta
- 10:48 Suwarso: "Non so se Nico Paz resterà al Como. Su Fabregas, invece..."
- 10:34 TS - Kostov, l'Inter ha due sponsor importanti per arrivare al talento serbo
- 10:20 Messaggero Veneto - Solet, accordo con l'Udinese: cessione a cifre già decise o rinnovo con aumento. E l'Inter...
- 10:06 Matteoli: "Chivu ha gestito meglio le forze rispetto a un anno fa. Calha ricorda il mio percorso perché..."
- 09:52 Di Canio: "Tonali lo vedo all'Inter. Lautaro come Kane: ma come si fa? E su Bastoni dico che..."
- 09:38 TS - Paz sogno dell'Inter: ha una statistica che lo rende unico in Europa
- 09:24 TS - Zekri, l'Inter prova ad anticipare una folta concorrenza: il punto
- 09:10 Chivu: "Bastoni da recuperare psicologicamente? Lo sono quelli che lo insultano. Sono felice perché..."
- 08:56 CdS - L'Inter alza i giri del motore verso Como: torna Carlos Augusto, sorpresa nel reparto esterni?
- 08:42 TS - Dall'addio di Acerbi a Bastoni nel mirino del Barça: si va verso un'Inter meno azzurra
- 08:28 GdS - Inter, due Stankovic alla base? Possibile, ma c'è anche un'altra ipotesi per la porta
- 08:14 GdS - Thuram allontana anche il mercato: lo zampino di Chivu nella rinascita
- 08:00 CdS - Bastoni vuole l'Inter: Barcellona presente, ma due fattori spingono contro
- 00:00 Calha lo sai perché
- 23:57 Anche Onana tra i flop del Man. United, l'analisi di Maguire: "Maglia forse troppo pesante"
- 23:42 Viviano: "Ora lo scalino più difficile per l'Inter, ma non credo che possano perdere così tanti punti"
- 23:27 Adani contro Cagni: "Nel calcio di oggi troppi allenatori come lui". Il tecnico: "Non mi dà fastidio, non lo stimo"
- 23:12 La Premier League asfalta la Serie A: Fiorentina e Bologna travolte da Crystal Palace e Aston Villa
- 22:57 Bari, l'ex Inter De Pieri continua il suo percorso di recupero: oggi è tornato a lavorare con il pallone
- 22:42 Altobelli: "Vorrei Marotta o Galliani in FIGC, Conte ct sarebbe il top"
- 22:27 André Cruz: "Il Napoli ha una buona squadra, deve credere nella rimonta Scudetto"
- 22:12 Giudice Sportivo Serie C, un turno di sport per Amerighi dell'Inter U23
- 21:57 L'ex commissario straordinario FIGC non si nasconde: "Faccio il tifo per Malagò e Conte"
- 21:43 Lucarelli: "Difficile pensare a un crollo dell'Inter. Retegui e non Esposito? Se Gattuso ha fatto questa scelta..."
- 21:28 Cucchi: "Per la presidenza FIGC servono idee più dei nomi. E per il ct non serve l'esperienza, quella ha fallito"
- 21:12 Europeo Under 17 2026, Italia nel girone con Francia, Danimarca e Montenegro
- 20:58 Reti e assist: Thuram a 20 partecipazioni al gol nel 2025/26. Negli ultimi tre anni c'è un primato insieme a Lautaro
- 20:43 Ceravolo: "L'Inter merita il primo posto, ma con i tre punti tutto può succedere"
- 20:29 Ancora omaggi per Lucescu: la Dinamo Bucarest gli intitolerà lo stadio
- 20:14 Chivu: "Ho avuto il coraggio di non indossare maschere. Ecco cosa può fare la differenza per lo Scudetto"
- 19:59 Cassano: "È Lautaro il migliore dell'Inter, Modric del Milan". Sorprese per Juve e Roma
- 19:44 Barcellona, reclamo alla UEFA: "Effetto negativo per le decisioni arbitrali. In Champions League non è la prima volta"
- 19:30 Calhanoglu decisivo: quest'anno la miglior media-gol in carriera. Dal suo arrivo all'Inter nessuno ha segnato di più da fuori area
- 19:15 Como-Inter, in arrivo il 30esimo incrocio in Serie A: il bilancio è nerazzurro, i lariani sorridono in casa
- 19:00 Two STANKOVIC is better than one, PAZZA idea per la PORTA! VICARIO, SOMMER e MARTINEZ: le ULTIME
- 18:45 Lautaro, contro la Roma il gol più veloce in Serie A. Settimo centro nei primi 5': all'Inter solo due hanno fatto meglio
- 18:30 Qui Como - Emergenza per Fabregas: Rodriguez e Ramon out anche per la panchina
- 18:15 Accardi: "Gravina? Dimissioni giuste, ma il disastro non è solo colpa sua"
- 18:00 Mondiale 2026, definita la squadra arbitrale con quattro italiani. Collina: "Scelti i migliori al mondo"
- 17:45 San Siro, FDI chiede l'annullamento della delibera. Truppo: "Non diciamo no a un nuovo stadio però..."
- 17:30 Hakimi avvisa il Senegal ricordando il percorso in Champions dello scorso anno: "Più ci danno per morti, più siamo vivi"
- 17:15 Europeo U17, Italia nel girone con Danimarca, Francia e Montenegro. Franceschini: "Valori importanti"