Eder poteva lasciare la Sampdoria per sbarcare in Premier League, ma alla fine ha scelto l'Inter. Ospite negli studi di Sky Calcio Unplugged, l'ex attaccante nerazzurro si sofferma sul retroscena di mercato che riguarda il suo approdo a Milano: "È venuta la situazione di andare al Leicester con mister Ranieri, era quasi tutto fatto... sono uscito da Genova per andare a Milano per firmare col Leicester".

Poi il colpo di scena: "Poi ho ricevuto la chiamata di mister Mancini e anche di Ausilio per rimanere lì all'Inter. È stata una scelta anche per il discorso di andare all'Europeo con la Nazionale... avevo un po' di paura di andare in Inghilterra e non giocare. Napoli? Mi sarebbe piaciuto sì, perché ovviamente per tutti i napoletani giocare a Napoli è un sogno".