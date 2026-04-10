Cristian Chivu parla ai microfoni di Sport Mediaset del rush finale della stagione e della situazione di Alessandro Bastoni. "Fare l'allenatore dell'Inter vuol dire avere ambizioni importanti - le parole del tecnico -. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi. Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto quello che è rimasto. I miei principi vanno oltre le aspettative della narrativa di qualcuno - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti".

Si passa quindi alla questione Bastoni. "Alessandro non va recuperato psicologicamente - dice -. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico".