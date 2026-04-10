Quando sembrava tornato il sereno, arriva un'altra brutta notizia per l'Inter e per Lautaro Martinez, costretto ad un nuovo stop dopo il recente rientro dall'infortunio con la doppietta contro la Roma. 

Il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. "Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra - informa il club in una nota ufficiale -. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Il Toro sarà sicuramente out per la trasferta di Como. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 15:34
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.