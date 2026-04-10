Quando sembrava tornato il sereno, arriva un'altra brutta notizia per l'Inter e per Lautaro Martinez, costretto ad un nuovo stop dopo il recente rientro dall'infortunio con la doppietta contro la Roma.

Il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. "Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra - informa il club in una nota ufficiale -. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Il Toro sarà sicuramente out per la trasferta di Como.