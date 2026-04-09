Il doppio confronto Italia-Inghilterra non sorride alle italiane. Sia Bologna che Fiorentina sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide europee. In conference League la Fiorentina perde 3-0 in casa del Crystal Palace: decidono i gol nel primo tempo di Mateta, Mitchell. Ko interno per il Bologna in Europa League contro l’Aston Villa: 3-1 il risultato finale: Konsa e la doppietta di Watkins firmano il tris, mentre per i felsinei c’è solo la gioia della rete du Rowe.