Dietmar Hamann si scaglia apertamente contro il commissario tecnico della Nazionale tedesca Julian Nagelsmann. Nel corso della trasmissione di Sky Sports Deutschland 'Triple - The Hagedorn Football Talk', l'ex giocatore del Liverpool ritiene Nagelsmann un CT un po' 'pantofolaio': "Forse dovrebbe iniziare ad andare più spesso allo stadio. È anche una questione di rispetto. Non era a Madrid martedì per Real-Bayern e nemmeno a Parigi mercoledì per PSG-Liverpool. E non ha mai visto di persona giocatori come Yann Aurel Bisseck o Kevin Schade. In televisione si vede solo da una distanza di venti metri dal campo", dice Hamann.

"Non ci sono scorciatoie per il successo. Bisogna essere coscienziosi. Chi non era al Mondiale per club la scorsa estate? Il nostro commissario tecnico della Nazionale", aggiunge Hamann che poi conclude secco: "Non avrei assunto Julian Nagelsmann all'epoca."