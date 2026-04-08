Non poteva essere altri che il capitano il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Roma. Lautaro Martinez comanda la graduatoria, davanti a Nicolò Barella, secondo e Marcus Thuram, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.41%
Akanji 1.89%
Acerbi 1.55%
Bastoni 1.68%
Dumfries 0.40%
Barella 17.85%
Calhanoglu 12.73%
Zielinski 1.28%
Dimarco 0.27%
Martinez 44.24%
Thuram 15.82%
Bonny 0.13%
Darmian 0.20%
Esposito 0.13%
Sucic 0.20%
Mkhitaryan 0.20%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 45 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 53 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 26 PT.
CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA E SUCIC 19 PT.
BISSECK 16 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI E AKANJI 12 PT.
DIOUF 11 PT.
J. MARTINEZ 10 PT.
BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 18:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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