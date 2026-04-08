Non poteva essere altri che il capitano il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Roma. Lautaro Martinez comanda la graduatoria, davanti a Nicolò Barella, secondo e Marcus Thuram, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.41%

Akanji 1.89%

Acerbi 1.55%

Bastoni 1.68%

Dumfries 0.40%

Barella 17.85%

Calhanoglu 12.73%

Zielinski 1.28%

Dimarco 0.27%

Martinez 44.24%

Thuram 15.82%

Bonny 0.13%

Darmian 0.20%

Esposito 0.13%

Sucic 0.20%

Mkhitaryan 0.20%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 45 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 26 PT.

CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.

BARELLA E SUCIC 19 PT.

BISSECK 16 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ 10 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.