Serviranno 25 milioni di euro più bonus legati al rendimento per strappare Oumar Solet all'Udinese, secondo quanto riporta oggi il Messaggero Veneto. Questo nonostante il contratto sia in scadenza nel 2027. Il motivo è che i friulani hanno un accordo con l'entourage per cui, se non arriverà un'offerta in questi termini, verrà firmato un contratto ponte con un ingaggio più alto (diventerebbe il più pagato del club) facendo slittare la scadenza.

In Italia il giocatore interessa essenzialmente all'Inter, che ha già chiesto informazioni all'Udinese, ma lo scorso anno bussò anche il Milan e ci sono almeno quattro club di Premier League. Domani l'Udinese affronterà proprio i rossoneri.