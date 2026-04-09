Due Stankovic nella rosa dell'Inter 2026-27. Non è un'ipotesi così remota per la Gazzetta dello Sport, secondo cui il club milanese, oltre all'ormai certo contro-riscatto che verrà esercitato per riprendere Aleksandar dal Bruges a 23 milioni di euro, sta pensando di riportare a casa base anche Filip, portiere ceduto al Venezia titolo definitivo ma mantenendo il 50% sulla futura rivendita.

ll piano dei dirigenti, spiega la rosea, sarebbe di fare del portiere serbo il vice di Guglielmo Vicario, primo obiettivo di mercato per la porta. In mezzo a questi pensieri resta la variabile Yann Sommer, a cui potrebbe essere proposto un rinnovo di contratto a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle che percepisce ora. 

Se lo svizzero dovesse dire addio, prenderebbe forma ancor più concretamente il ritorno di Stankovic: l'Inter per riportarlo a casa sborserebbe 4-5 milioni di euro, ovvero metà della cifra richiesta dai lagunari agli altri club. 

Sezione: Focus / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.