Era nell'aria, adesso è ufficiale: il CT dell'Italia U21 Silvio Baldini guiderà la Nazionale maggiore per i prossimi due impegni amichevoli in programma a giugno. Un incarico ad interim in attesa che la Federazione abbia un nuovo presidente e che successivamente venga nominato il prossimo commissario tecnico. A seguire il comunicato:

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.