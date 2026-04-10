Su Tuttosport si torna a parlare di Vasilije Kostov, 17 anni, trequartista titolare della Stella Rossa con già alle spalle 13 gol e 7 assist in 37 presenze. A ottobre scorso l'esordio in nazionale maggiore e a marzo la convocazione per Spagna e Arabia Saudita, restando però in panchina.

L'Inter c'è e conta su due sponsor. Il primo è Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, il secondo è Nikola Kolarov, agente del ragazzo e fratello maggiore di Aleksandar, oggi vice di Chivu.