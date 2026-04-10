La Roma, alle prese oggi con problematiche dovute alla mancanza di risultati e reduce dai 5 gol subiti a San Siro contro l'Inter, si prepara a un'estate di mercato piuttosto impegnativa sia alla luce delle recenti parole di Gian Piero Gasperini, sia perché il FFP non concede molta libertà di manovra e impone degli obblighi. La priorità a Trigoria, riporta Tuttosport, è 'difendere' Manu Koné dagli assalti esterni, in primis quello dell'Inter che già la scorsa estate si era fatta avanti concretamente per averlo.

In secondo luogo, si cercherà di riportare a casa Davide Frattesi, destinato in estate a lasciare Milano e, nonostante l'interesse di alcuni club di Premier League, aperto a un ritorno nella Capitale dove ha già giocato nelle giovanili e avrebbe l'opportunità di rilanciarsi.