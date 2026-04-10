Gianluca Di Marzio non esclude un ritorno di fiamma dell'Inter per Ederson, centrocampista dell'Atalanta per il quale l'Atletico Madrid ha già blindato un pre-accordo. Tuttavia, spiega il giornalista nel podcast realizzato con Tuttomercatoweb.com, non c'è ancora un'intesa economica tra i colchoneros e i bergamaschi. Motivo per il quale, appunto, si sono registrati degli inserimenti da parte di club di Premier, ma anche dei nerazzurri che hanno cercato di riprendere informazioni. A quanto pare, secondo l'esperto di mercato, fuori tempo massimo, visto che gli alti costi dell'operazione rendono complicato un sorpasso dei milanesi ai danni degli spagnoli, molto avanti nei discorsi con il brasiliano.

"Al di là che riesca o meno a scalfire questa intesa tra Ederson e l'Atalanta, la prossima estate l'Inter farà almeno cinque operazioni nell'undici titolare, quindi sarà un mercato non solo di ricostruzione, ma anche di rivoluzione. L'Inter dovrà cercare di prendere cinque giocatori, quindi servirà un budget anche importante. Ausilio, Baccin e Marotta dovranno far quadrare i conti. L'idea è quella di fare due centrocampisti: dovrebbe rientrare Stankovic dal Bruges, poi si valuterà se inserirlo in rosa o darlo in prestito, e poi c'è la tentazione Ederson", svela Di Marzio.

In alto il podcast completo (clicca qui per ascoltarlo da app)