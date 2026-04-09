Intervenuto al podcast Aura Sport, l'ex portiere nerazzurro e di Serie A Emiliano Viviano ha parlato della corsa scudetto e di come il campionato sembri indirizzato verso l'Inter dopo il successo contro la Roma e il ko del Milan contro il Napoli: "La prossima potrebbe essere la chiusura totale perché per me è lo scalino più difficile che ha da affrontare l'Inter, quindi se dovesse finire per vincere a Como ci mettiamo tutti, come si dice, i remi sopra la barca. Secondo me sarà una partita molto difficile".

E il Napoli?

"Sono convinto che il Napoli abbia possibilità di fare tanti punti, però oggi non riesco a vedere l'Inter che perde così tanti punti da qui alla fine del campionato".