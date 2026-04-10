Ampio focus sull'interesse da parte dell'Inter per il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic da parte di Matteo Moretto, che dal canale Youtube di Fabrizio Romano rilancia il nome del bosniaco in orbita nerazzurra. C'è già un principio di accordo col giocatore che nel frattempo mette in stand-by qualunque altra opzione futura per di vestire la maglia dell'Inter. Manca ancora l'accordo con gli emiliani anche se i dialoghi vanno avanti da diverso tempo; la situazione potrà sbloccarsi anche grazie all'inserimento di una contropartita. 

Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 18:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.