La nuova assemblea della Lega Calcio Serie A è convocata per lunedì 19 gennaio 2026 presso la sede della Lega Calcio Serie A in via Ippolito Rosellinia Milano, con possibilità di collegamento in videoconferenza. L'appuntamento è fissato alle 11.30 in seconda convocazione. 

Sezione: News / Data: Sab 10 gennaio 2026 alle 20:51
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
