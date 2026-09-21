Sono solo dodici i giocatori scesi in campo oggi, a Clairefontaine, per il primo allenamento condotto da Zinedine Zidane in qualità di commissario tecnico della nazionale francese. Tra questi l'interista Andy Diouf e altri tre giocatori provenienti dalla Serie A (il romanista Manu Koné e i comaschi Lucas Da Cunha e Jean Butez). Con loro anche Esteban Lepaul, Guillaume Restes, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Michael Olise, Jules Koundé, Eduardo Camavinga e Maxence Lacroix. Gli altri undici componenti del gruppo selezionato da Zizou hanno lavorato in palestra. 

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 19:35 / Fonte: Telefoot
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.