Il Comune di Rozzano ha annunciato la morte del sindaco, Gianni Ferretti. "Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti - si legge -. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".

Rieletto per il suo secondo mandato col centrodestra, nella scorsa primavera, è stato protagonista nei mesi scorsi dei dialoghi tra l'amministrazione e l'Inter per il possibile nuovo stadio dei nerazzurri proprio a Rozzano, idea che stava via via sfumando con il ritorno in auge del progetto su San Siro.