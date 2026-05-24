Piacevole sorpresa allo stadio Del Duca di Ascoli per la sfida tra i padroni di casa e il Catania, gara valevole per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C. È presente Federico Dimarco, al quale è stata consegnata nel pre-partita una maglia della formazione marchigiana: "All’apice della carriera, con il mondo del calcio ai suoi piedi… ma con lo sguardo sempre rivolto alle proprie radici. Bentornato ad Ascoli, Federico! Perché i grandi campioni non dimenticano mai da dove sono partiti!", ha scritto attraverso una nota il club bianconero.