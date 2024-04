Intervenuto in diretta su Tv Play Gigi Di Biagio ha detto la sua sul tecnico dell'Inter smontando alcuni paragoni tentati tra i vari tecnici: "Non si possono paragonare tecnici come Gasperini o Italiano a un tecnico come Simone Inzaghi che sta facendo un grande campionato ma ha perso un clamoroso scudetto due anni fa. È un discorso molto diverso, l’esempio non è calzante" ha detto l'ex centrocampista che poi su Inzaghi ha anche detto: "Simone ha migliorato molti giocatori, li ha plasmati. Ma ha a disposizione un organico di livello molto diverso. In tre anni l’Inter avrebbe dovuto vincere due scudetti, non uno solo. La rosa è di alto profilo e Simone è stato eccezionale a trasformare un giocatore come Thuram da esterno a punta. Due anni fa però hanno buttato lo scudetto e l’anno scorso hanno salvato la stagione grazie alla finale di Champions League".