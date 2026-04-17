Arrivato in postazione Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari, Stefan de Vrij commenta questa preziosa vittoria dell'Inter contro il Cagliari. Ecco le parole del difensore neerlandese:

Quanto è importante questa vittoria? Ormai lo Scudetto è vicino.

"Sì, è stata una partita molto importante e l'abbiamo portata a casa. L'obiettivo si avvicina ma non è finita, dobbiamo continuare a vincere le nostre partite".

Barella ha detto che l'anno scorso vi ha insegnato qualcosa, ma cosa vi ha insegnato?

"Ha detto bene, l'anno scorso abbiamo fatto un'ottima stagione senza aver vinto. Ci eravamo abituati a vincere ma ci siamo resi conto che serviva qualcosa in più. Possiamo vincere ancora due trofei e faremo di tutto per farlo".

Come fate a riottenere continuità di risultati dopo una battuta d'arresto?

"Dipende dal carattere dei giocatori. Tanti giocatori sanno cosa significa giocare qui e hanno trasmesso questa mentalità vincente. Poi non si può sempre vincere, l'obiettivo è quello ma ci sono state delle sconfitte. Poi però ci siamo sempre rialzati, grazie alla voglia di fare qualcosa di importante quest'anno".