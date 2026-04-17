Vittoria agevole per l’Inter che oggi ha piegato senza grossi affanni il Cagliari a San Siro. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij commenta così il 3-0 ottenuto stasera:

“Venivamo da due vittorie importanti che non sono state facili, oggi per qualcuno era facile ma non era così. Poi vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, loro sono stati bravi, poi loro si sono aperti e noi siamo riusciti a sbloccarla e a gestirla".

Sui miglioramenti in difesa: "Abbiamo subito qulche gol di troppo, cerchiamo di migliorare la nostra fase difensiva per riuscire a fare meglio anche lì. Siamo contenti del clean sheet oggi. Come si affrontano le ultime cinque partite? Per vincere”, ha concluso il difensore olandese.