Intervistato da Sky Sport a margine della vittoria per 2-0 contro la Moldavia, firmata anche da Pio Esposito, l'allenatore dell'Italia, Rino Gattuso è stato chiamato a rispondere sull'attaccante dell'Inter: "Pio deve star tranquillo, deve crescere. Ha tre attaccanti incredibili come compagni all’Inter, non deve fasciarsi la testa, deve farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa e poi ripeto le parole già dette: è un ragazzo per bene, che ha voglia di imparare, che quando si allena va a mille all’ora e avere un ragazzo così al mondo d'oggi è un valore aggiunto. E credo stia a lui però penso che farà grandi cose" ha detto il ct azzurro tra le varie risposte date all'emittente televisiva.