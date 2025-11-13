"Cosa senti quando vai nell'altra area?" è una delle domande che Rai Sport rivolge a Gianluca Mancini, autore del gol di testa su crosso di Federico Dimarco che sblocca il complicato match tra Moldavia e Italia. Il difensore della Roma risponde sottolineando anche le qualità dell'interista: "Ho un passato da attaccante e da centrocampista nelle giovanili, cerco di attaccare la palla e di immaginare il cross prima che venga effettuato. Quando riesco a capire dove casca il cross, come quello di stasera di Federico che ha un piede devastante, cerco di buttarmi. E stasera è andata bene".