"Cosa senti quando vai nell'altra area?" è una delle domande che Rai Sport rivolge a Gianluca Mancini, autore del gol di testa su crosso di Federico Dimarco che sblocca il complicato match tra Moldavia e Italia. Il difensore della Roma risponde sottolineando anche le qualità dell'interista: "Ho un passato da attaccante e da centrocampista nelle giovanili, cerco di attaccare la palla e di immaginare il cross prima che venga effettuato. Quando riesco a capire dove casca il cross, come quello di stasera di Federico che ha un piede devastante, cerco di buttarmi. E stasera è andata bene".
Sezione: News / Data: Gio 13 novembre 2025 alle 23:34
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
