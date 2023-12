Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, parla così ai microfoni di LaPresse dopo la sentenza UE sulla Superlega: "Dovremo con attenzione analizzare il contenuto della sentenza e i suoi possibili effetti, tuttavia quello che possiamo dire già come Assocalciatori è che non c'è spazio per altre competizioni oltre a quelle già esistenti in calendario. Abbiamo già un problema con le competizioni attuali.

Non siamo in grado di sopportare e supportare ulteriori partite, questo è fuori dubbio. Così come già detto in passato, oggettivamente bisognerà stare anche molto attenti alla redistribuzione delle risorse e alla tutela dei campionati nazionali. E alla meritocrazia, che è sempre stato un pilastro inamovibile per noi".

Calcagno ha, poi, concluso sottolineando che "il calendario nazionale e internazionale non può più sostenere altre partite, a meno che non ci siano squadre B per giocare determinate competizioni. Sotto questo aspetto la nostra priorità è quella di preservare i campionati nazionali e tutta la filiera, che non è solo la Serie A".