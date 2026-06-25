Torrenziale pioggia di milioni. Con grande ottimismo, la Gazzetta dello Sport si focalizza sui ricavi che potrebbero entrare nelle tasche dell'Inter con le cessioni già in programma. Addirittura, la rosea si spinge fino ai 100 milioni di possibili incassi dalle partenze di alcuni giocatori non più nei piani tecnici del club, che ne faciliterebbero la sostituzione, essendo un extra budget rispetto a quello di partenza. In linea di massima, i sopra citati 'esuberi' sono Benjamin Pavard, Kristjan Asllani, Ebenizer Akinsanmiro, Davide Frattesi e Luis Henrique. Per questi calciatori la società cercherà di incassare il massimo possibile. Ci sono poi situazioni diverse, come i casi di Andy Diouf e Aleksandar Stankovic che oggi fanno parte della rosa della prossima stagione, ma verrebbero sacrificati in caso di offerte finanziariamente allettanti e difficili da respingere.

Dipende

Ovviamente, il target dei 100 milioni di euro è puramente ipotetico, perché dipenderà dalla capacità della dirigenza di vendere innanzitutto i giocatori dichiaratamente in uscita e dalle richieste che arriveranno nel frattempo. Però, al di là delle cifre, se l'Inter riuscisse a piazzare tutti gli esuberi alle proprie condizioni economiche si aprirebbero scenari parecchio interessanti per i prossimi due mesi di mercato, in cui la dirigenza potrebbe dedicarsi al rafforzamento della squadra con una liquidità significativa in tasca.