Metabolizzato il mancato arrivo di Marco Palestra, l'Inter sta sistemando le idee per proseguire al meglio la propria campagna acquisti. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Fabrizio Romano che attraverso il suo canale YouTube fa il punto della situazione in casa nerazzurra. Il primo pensiero va a Madrid dove oggi il Real incontrerà il Como per ribadire la propria volontà di riscattare Nico Paz. I Iariani si troveranno di fronte al bivio: lasciarlo andare per 10 milioni oppure provare ad acquistarlo loro per una cifra ben più alta, visto che l'obiettivo dei blancos è incassare immediatamente per finanziare altre operazioni in entrata. In questo caso anche i nerazzurri tornerebbero in gioco.

Freddezza

Aggiornamenti anche su Oumar Solet, dopo il presunto inserimento dell'Atletico Madrid per il difensore francese che per il momento rimane solo una voce mediatica. Di certo c'è che sono diversi giorni che l'Inter non si fa viva con l'Udinese per parlare del classe 2000, quindi non sono stati fatti passi avanti nell'operazione e i due club rimangono fermi nelle loro posizioni di un paio di settimane fa.

Riflessioni

Infine il futuro di Stefan de Vrij, che deve ancora rispondere all'offerta del Panathinaikos. Prima di dare per fatto questo trasferimento a parametro zero bisogna aspettare il via libera del difensore olandese che comunque ha deciso di fare una nuova esperienza lontano dall'Inter.