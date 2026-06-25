Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha commentato le principali indiscrezioni di mercato che riguardano il club nerazzurro, soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di Nico Paz e sul trasferimento di Marco Palestra al Chelsea.
"Nico Paz è forte, ma dove giocherebbe?"
Zenga non ha messo in discussione le qualità del fantasista argentino, ma ha però manifestato qualche perplessità sul suo eventuale inserimento nell'attuale assetto tattico dell'Inter di Cristian Chivu: "La mia domanda è: dove gioca Nico Paz nell'Inter? Il talento c'è, l'ho visto giocare dal vivo ed è un bel giocatore - ha esordito l'Uomo Ragno -. Nel sistema dell'Inter, a mio avviso, non ce lo vedo. Magari Chivu cambia sistema, la mia era una considerazione sciocca ma reale."
"Palestra? La Premier è un'opportunità"
L'ex numero uno nerazzurro ha poi commentato la scelta di Marco Palestra di proseguire la propria carriera in Premier League con la maglia del Chelsea.
"Va a giocare in un campionato di altissimo livello - ha assicurato Zenga -. Solo Chiesa non è riuscito a rendere in Premier, per Palestra è un grande passo in avanti, anche se la concorrenza nel suo ruolo non manca", ha concluso l'ex portiere promuovendo dunque la decisione dell'ex obiettivo nerazzurro di trasfeirrsi in Inghilterra.
Autore: Ludovica Ferrante
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