Per Marco Palestra non c'era un Piano B, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno tutto il tempo e possono pensare di dirottare il budget su un altro obiettivo. La dirigenza nerazzurra ha sempre trovato le contromisure agli intoppi di mercato come quello legato all'esterno classe 2005. Il nome che piace di più a tutti nell'ambiente nerazzurro è quello di Nico Paz. A Madrid l'argentino non è tra i punti fermi. Florentino Perez può scegliere la via più facile, rinnovando il prestito al Como e alzando di poco la recompra, oppure cederlo subito.

Pericolo asta

Come sostiene Sportmediaset, in caso di riacquisto da parte del Real Madrid, dato per probabile in Spagna, è chiaro che già oggi potrebbe iniziare un'asta con base di partenza di 60 milioni di euro. L'Inter, nonostante gli ottimi rapporti con le merengues, rischierebbe di fronteggiare Tottenham, Chelsea e Arsenal, che avrebbero comunque liquidità per scatenare un'asta a cui i nerazzurri non parteciperebbero.