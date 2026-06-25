Messa da parte la delusione per l'affare sfumato con l'Atalanta per acquistare Marco Palestra, l'Inter ha però altri obiettivi da dover centrare. Uno di questi, come ricorda La Gazzetta dello Sport, riguarda Oumar Solet. Il giocatore è rientrato dalle vacanze in Brasile, dove ha lanciato segnali ai nerazzurri anche attraverso una foto con Adriano, e aspetta sviluppi sul suo futuro. E' ormai di qualche tempo fa l'incontro tra il ds bianconero Nani e quello interista, Ausilio, per mettere le basi della trattativa.

Solet, pericolo Atletico. Rispunta Chalobah per la difesa

Ad oggi, secondo la rosea, non c'è concorrenza dall'Inghilterra, bensì dalla Spagna. Precisamente dall'Atletico Madrid, come emerso ieri dalla stampa spagnola. Il giocatore ha espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurro, ma quando accaduto con Palestra dimostra che è fondamentale avere un piano B. In tal senso, "potrebbe tornare d'attualità negli uffici di Viale della Liberazione il nome di Trevoh Chalobah, già nel mirino nerazzurro in altre sessioni di mercato. Centrale che piace anche a un'altra lombarda (il Como) e di proprietà di quel Chelsea che ha interrotto sul più bello l'idillio con Palestra".

In ogni caso Chalobah, che la rosea segnala come grande frequentatore della fashion week milanese e quindi in qualche modo conoscitore dell'ambiente, resta un affare tutto da impostare. In pole per la difesa c'è sempre Solet, in cima alle preferenze interiste.

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