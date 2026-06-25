Eliminata a sorpresa dal Mondiale, dopo appena due partite, la nazionale turca si appresta a chiudere la sua breve parentesi in terra americana proprio contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Una gara alla quale la squadra di Hakan Calhanoglu si avvicina con il dolore nel cuore, come ribadito dal ct Vincenzo Montella in conferenza stampa: "Siamo davvero molto tristi, stiamo soffrendo. Il dolore che proviamo è un dolore fisico. Chiediamo il sostegno della nostra gente per la partita di domani. Penso che i nostri giocatori siano stati colpiti dalle critiche pesanti che sono state rivolte nei loro confronti. Dobbiamo considerare l'aspetto psicologico. Guardando quello che hanno fatto finora, i nostri giocatori meritano più amore e rispetto. Guardando le statistiche del torneo, le abbiamo provate tutte, ma in qualche modo non ha funzionato".